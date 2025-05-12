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В Иране надеются на скорый визит Путина

Мохаджерани: Иран ждет Путина с визитом
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Иран ждет с визитом президента России Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, передает РИА Новости.

«Поездка Путина в Тегеран на данный момент находится в проработке, ведутся приготовления», — сказала она.

В апреле Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

Договор был подписан во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. После встречи иранский лидер отметил, что его убеждения близки тем, которые есть у Путина.

Пезешкиан добавил, что подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном стало свидетельством того, что обе державы не намерены терпеть внешнее вмешательство.

Ранее Путин и президент Ирана оценили развитие отношений между странами.

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