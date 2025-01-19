Президент Ирана рассказал о «чувстве товарищества» с Путиным

Иранский президент Масуд Пезешкиан в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил, что его убеждения близки тем, которые есть у российского коллеги Владимира Путина.

Пезешкиан рассказал, что постепенно их позиции сближаются, в том числе в том, что касается однополярности мира.

«Чувство и понимание, что в мире должна существовать многополярность, каждый день усиливается у стран, которые стремятся к свободе и независимости. У нас есть чувство товарищества и близости в убеждениях», — сказал иранский политик.

17 января президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Еще в 2022 году во время Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что эпоха однополярного мира завершилась, несмотря на попытки ее сохранить и законсервировать любимыми средствами. Он добавил, что мир на прежних догмах будет неустойчив, а происходящие изменения носят фундаментальный характер. При этом политик допустил, что Запад не хочет замечать очевидных вещей и противодействует ходу истории.

Ранее Путин подарил президенту Ирана картину и самовар.