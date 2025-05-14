В США назвали два варианта развития событий на Украине

Украина может либо заключить сделку сейчас, либо отказаться и потерпеть полное военное поражение, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом сообщает 19FortyFive.

Дэвис считает, что Украина в любом случае проиграет конфликт.

По его словам, президент республики Владимир Зеленский по многим причинам не желает юридически закреплять потери страны.

До этого сообщалось, что на переговорах с украинской стороной в Стамбуле 15 мая Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помимо госсекретаря США Марко Рубио, американскую делегацию в Стамбуле составят спецпосланники президента Кит Келлог и Стив Уиткофф. При этом президент США Дональд Трамп подтвердил визит в Стамбул только Марко Рубио.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что готовится к переговорам только с Путиным.