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Абрамовича спросили о переговорах по Украине и поездке в Стамбул

Абрамович проигнорировал вопросы о переговорах по Украине и поездке в Стамбул
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Global Look Press

Российский миллиардер Роман Абрамович не ответил на вопросы журналистов по поводу переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Видео опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

На видео журналисты пытаются задать бизнесмену вопросы, когда он проходит по коридору в Кремле. Его спрашивают об участии в переговорах по поводу украинского урегулирования и о том, поедет ли он в Стамбул. Оба вопроса Абрамович оставил без ответа.

Накануне миллиардер был замечен в Кремле в преддверии переговоров с Украиной. Весной 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал участие бизнесмена в переговорах с Украиной на начальной стадии. Тогда газета The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что Абрамович может выступить «важным посредником по России в переговорах о мире».

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В ответ его украинский коллега Зеленский написал в своем Telegram-канале, что лично будет ждать российского лидера в Стамбуле 15 мая.

Ранее в США заявили, что ждут Путина в Стамбуле и пригрозили новыми санкциями.

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Переговоры о мире на Украине
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