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Абрамовича заметили в Кремле в преддверии переговоров с Украиной

Абрамович появился в Кремле накануне новых переговоров с Украиной
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Telegram-канал Юнашев LIVE

В Кремле в преддверии переговоров с Украиной был замечен российский миллиардер Роман Абрамович. Журналист Александр Юнашев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой запечатлен бизнесмен.

«Какие люди... в Кремле. Накануне переговоров с Украиной», — отметил Юнашев.

Сегодня представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик сказал, что ему «нечего сообщить» о том, будет ли организация представлена на переговорах РФ и Украины в Стамбуле.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что вопрос визита Трампа в Турцию на российско-украинские переговоры пока не решен.

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Переговоры о мире на Украине
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