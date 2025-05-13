Ермак и Рубио обсудили предстоящие переговоры в Стамбуле

Ермак обсудил по телефону с Рубио предстоящие переговоры по Украине в Стамбуле

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ОП Украины.

В ходе беседы Ермак подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский готов прибыть на переговоры по Украине, которые пройдут в Стамбуле 15 мая.

Во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что российская делегация 15 мая будет ждать в Стамбуле представителей Украины.

11 мая президент России Владимир Путин предложил украинским властям возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Глава РФ заявил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

В ответ Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии, если Российская Федерация согласится на полное прекращение огня.

Ранее в США назвали предстоящие переговоры в Стамбуле «последним шансом» на мир.