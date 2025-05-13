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Песков заявил, что делегация РФ будет ждать украинскую сторону в Стамбуле

Песков: российская делегация 15 мая будет ждать в Стамбуле украинскую сторону
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Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что российская делегация 15 мая будет ждать в Стамбуле украинскую сторону.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия оценивает только заявления президента РФ Владимира Путина, который предложил провести переговоры 15 мая в Стамбуле.

«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — сказал Песков, отвечая на вопрос Зарубина о желании украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с президентом России.

Песков уточнил, что состав российской делегации будет раскрыт после соответствующих указаний президента.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Глава РФ заявил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк позднее заявил, что Зеленский на переговорах в Стамбуле желает встретиться только с Путиным, отвергая контакты с другими представителями РФ.

Ранее в США назвали предстоящие переговоры в Стамбуле «последним шансом» на мир.

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