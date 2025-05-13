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Трамп поделился ожиданиями от переговоров России и Украины в Стамбуле

Трамп: США ждут весьма хороших результатов от переговоров России и Украины
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что потенциальные переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая в Стамбуле и направленные на урегулирование конфликта, принесут «довольно хорошие» результаты. Его цитирует агентство Reuters.

Американский лидер также заявил, что он неустанно вовлечен в усилия по урегулированию конфликта на Украине.

До этого Трамп сообщил, что государственный секретарь США Марко Рубио и другие американские представители примут участие в переговорах по Украине, запланированных на 15 мая в Стамбуле.

11 мая Владимир Путин выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, подчеркнув отсутствие каких-либо предварительных условий. Российский президент заявил о готовности Москвы к диалогу, добавив, что ожидает ответа от Киева и его западных союзников. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.

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Переговоры о мире на Украине
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