Трамп заявил, что Запад не должен втягивать себя в «еще одну бесконечную войну»

Трамп: Запад не следует втягивать себя в еще одну бесконечную войну в Европе

Западу не следует втягивать себя в «еще одну бесконечную войну в Европе». Об этом на двустороннем инвестиционном форуме в Саудовской Аравии заявил президент США Дональд Трамп, комментируя украинский конфликт, сообщает ТАСС.

Также американский лидер сказал, что он неустанно вовлечен в усилия по урегулированию конфликта.

12 мая Трамп сообщил, что рассматривает возможность прилететь в Стамбул 15 мая, если «сочтет это полезным». Он выразил надежду, что в Турцию прилетят и президент России Владимир Путин, и глава Украины Владимир Зеленский.

11 мая Путин предложил украинским властям провести прямые переговоры без предварительных условий. Начать диалог он призвал 15 мая в Стамбуле, где он был прерван в 2022 году. В ответ на это Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при одном условии — если Россия согласится на полное прекращение огня.

Ранее Трамп усомнился в сделке между Россией и Украиной.