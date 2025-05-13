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Трамп заявил о вовлеченности в урегулирование украинского конфликта

Трамп заявил, что неустанно вовлечен в усилия по решению украинского конфликта
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что он неустанно вовлечен в усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

На инвестиционном форуме в Эр-Рияде Трамп сообщил, что американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио отправится в Турцию, где 15 мая могут пройти переговоры между Россией и Украиной.

«Посмотрим, сможем ли мы добиться мира», — сказал Трамп.

17 апреля помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность организации нового телефонного разговора между президентами двух стран. Однако стороны еще не достигли конкретных договоренностей.

В тот же день Юрий Ушаков пообщался с журналистом Павлом Зарубиным, который попросил его поделиться подробностями о подготовке возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Помощник главы государства отметил, что пока место и сроки проведения очных переговоров неизвестны. Но не исключено, что они могут состояться в столице Саудовской Аравии.

Ранее в Турции рассказали о подготовке к переговорам России и Украины.

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