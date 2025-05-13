Зеленский встретится в Турции с Эрдоганом

Зеленский заявил, что 15 мая встретится с Эрдоганом в Анкаре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе беседы с журналистами, что в четверг, 15 мая, он встретится в Анкаре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его цитирует ТАСС.

Также украинский лидер сказал, что он надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Анкаре или в Стамбуле.

Говоря о том, рассматривает ли Киев возможность встречи представителей РФ и Украины в ином составе, Зеленский ответил отрицательно.

«Другие форматы мы пока не прорабатывали и не проговаривали. Я буду не один, это факт, но дело не в этом», — заявил он.

Политик добавил, что встречи переговорных групп возможны в будущем, однако, по его мнению, для этого необходимо достичь договоренностей о прекращении огня.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Глава РФ заявил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

В ответ Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии, если Российская Федерация согласится на полное прекращение огня.

Ранее в России назвали три условия для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле.