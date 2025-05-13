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Названы три условия для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле

Политолог Марков: РФ может выдвинуть условия для встречи Путина и Зеленского
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РИА Новости/AP

Кремль может выдвинуть ряд условий для встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Стамбуле, среди которых может быть обещание США вывести диалог сторон в конструктивное русло. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал политолог Сергей Марков.

«Я думаю, Белый Дом сейчас очень просит Путина приехать. Чтобы дать Трампу побыть миротворцем. И Путин может пойти навстречу», — подчеркнул политолог.

Такое развитие событий, по его словам, возможно «с определенными условиями». Во-первых, Россия хочет узнать представление Вашингтона о том, как могли бы идти переговоры в Стамбуле. Во-вторых, президент США Дональд Трамп не должен позволить Зеленскому устроить «свое злое и хамское шоу». Третьим условием встречи будет то, что Трамп пообещает вывести диалог «в какое-то заранее оговоренное конструктивное русло», считает Марков.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».

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Переговоры о мире на Украине
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