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МИД Нидерландов прокомментировал идею Путина о переговорах в Стамбуле

МИД Нидерландов в ответ на план РФ о переговорах напомнил о призыве к перемирию
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Александр Кряжев/РИА Новости

Министерство иностранных дел Нидерландов напомнило о ранее озвученном призыве главы ведомства Каспара Велдкампа о необходимости полного прекращения огня на 30-дневный срок. Данный комментарий МИД был сделан в ответ на запрос РИА Новости о предложении президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной в Стамбуле.

Официальный представитель МИД Нидерландов Тесса ван Стаден, отвечая на просьбу агентства, перенаправила к заявлению министра Велдкампа, подчеркнув, что Нидерланды присоединяются к призыву коллег из Европейского союза и Соединенных Штатов о незамедлительном и безоговорочном прекращении боевых действий на период не менее одного месяца.

11 мая бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад заявил, что проведение прямых переговоров между сторонами конфликта имеет большее значение, чем 30-дневное прекращение огня. Он положительно оценил инициативу президента РФ Владимира Путина по возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле в кратчайшие сроки.

11 мая Владимир Путин выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, подчеркнув отсутствие каких-либо предварительных условий.

Ранее в Германии призвали учесть интересы России в сфере безопасности на переговорах.

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Переговоры о мире на Украине
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