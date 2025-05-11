Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Меркель заявил о приоритете переговоров по Украине над перемирием

Экс-советник Меркель: переговоры по Украине важнее временного прекращения огня
close
Christian Behring/Global Look Press

Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад заявил о конструктивности инициативы президента РФ Владимира Путина по возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле в кратчайшие сроки. В интервью РИА Новости он отметил, что проведение прямых переговоров между сторонами конфликта имеет большее значение, чем 30-дневное прекращение огня.

Он отметил пользу скорейшего возобновления переговоров в Стамбуле.

«Надеюсь, президент Турции вновь предоставит площадку для этих переговоров. <...> Предварительное прекращение огня было бы желательно, однако важнее, чтобы стороны конфликта вновь сели за стол переговоров с целью скорейшего достижения прекращения огня», — подчеркнул Вад.

До этого спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что приоритетом в решении ситуации на Украине является достижение прекращения огня, и только после этого следует приступать к мирным переговорам.

11 мая Владимир Путин выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, подчеркнув отсутствие каких-либо предварительных условий. Российский президент заявил о готовности Москвы к диалогу, добавив, что ожидает ответа от Киева и его западных союзников. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами