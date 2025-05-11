Экс-советник Меркель заявил о приоритете переговоров по Украине над перемирием

Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад заявил о конструктивности инициативы президента РФ Владимира Путина по возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле в кратчайшие сроки. В интервью РИА Новости он отметил, что проведение прямых переговоров между сторонами конфликта имеет большее значение, чем 30-дневное прекращение огня.

Он отметил пользу скорейшего возобновления переговоров в Стамбуле.

«Надеюсь, президент Турции вновь предоставит площадку для этих переговоров. <...> Предварительное прекращение огня было бы желательно, однако важнее, чтобы стороны конфликта вновь сели за стол переговоров с целью скорейшего достижения прекращения огня», — подчеркнул Вад.

До этого спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что приоритетом в решении ситуации на Украине является достижение прекращения огня, и только после этого следует приступать к мирным переговорам.

11 мая Владимир Путин выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая, подчеркнув отсутствие каких-либо предварительных условий. Российский президент заявил о готовности Москвы к диалогу, добавив, что ожидает ответа от Киева и его западных союзников. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.