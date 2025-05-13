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В Германии призвали учесть интересы России в сфере безопасности на переговорах

Лидер АдГ Вайдель: успех переговоров будет зависеть от учета интересов России
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Carsten Koall/Global Look Press

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что успех потенциальных мирных переговоров по Украине будет зависеть от учета интересов России в сфере безопасности. Ее слова приводит DPA.

По словам Вайдель, «Альтернатива для Германии» в дискуссии о возможных переговорах о прекращении конфликта призвала к пониманию позиции Москвы.

Разумные мирные переговоры не могут состояться, «если наконец не будут учтены интересы России в области безопасности», политик.

Вайдель напомнила, что «Альтернатива для Германии» три года подчеркивает, что «не всегда следует делить все на добро и зло, а наконец учесть интересы России в области безопасности».

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что для переговоров по Украине необходимо обеспечить признание реалий «на земле», включая вхождение новых территорий в состав России. Он также назвал украинское руководство недоговороспособным, при этом добавив, что российская сторона готова вести переговоры с «серьезной ответственностью».

Ранее Зеленский призвал к «сильнейшим санкциям» в случае отсутствия Путина в Стамбуле.

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