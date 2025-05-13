В США подняли вопрос вовлеченности НАТО в мирный процесс по Украине

США обсуждают вовлеченность НАТО в процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Мы говорим также о НАТО, о вовлеченности НАТО. <…> Мы ненавидим говорить это Украине, но этого не может произойти в ближайшем будущем», — высказался Келлог.

При этом он не стал уточнять, имеет ли он в виду членство Украины в НАТО или иной формат взаимодействия Киева с альянсом.

До этого Кит Келлог высказал мнение Вашингтона по поводу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, США считает, что Москве и Киеву необходимо пойти на определенные уступки, чтобы достичь мира.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле, прерванные там же в 2022 году. По его словам, стороны могли бы встретиться 15 мая без предварительных условий.

В ответ украинский президент Владимир Зеленский выдвинул ультиматум. Он заявил, что готов лично встретиться с Путиным, но при условии полного прекращения огня.

Ранее в НАТО поделились своими ожиданиями от встречи РФ и Украины в Стамбуле.