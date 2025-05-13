В НАТО поделились своими ожиданиями от встречи РФ и Украины в Стамбуле

США надеются, что Россия и Украина на встрече в Стамбуле 15 мая смогут достичь договоренностей по урегулированию конфликта. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер, пишет РИА Новости.

«США не ждут, что Москва и Киев будут довольны итогами возможной сделки, но подчеркивают: мир всегда лучше войны», — высказался постпред США при НАТО.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Москва направит делегацию на переговоры в Стамбул вне зависимости от решения Киева. По его словам, это будет доказательством того, что Россия смотрит в сторону мира.

Политик уточнил, что в Стамбул полетит «поистине профессиональная» делегация, которая может найти общий язык даже «с самой тяжелой группой переговорщиков» из Киева. При этом Слуцкий не стал говорить, будет ли он сам в составе делегации, оставив это «в секрете до 15 мая».

Ранее в Турции высказались об участии Путина и Трампа в переговорах в Стамбуле.