Келлог призвал к уступкам в вопросе урегулирования на Украине

Келлог: США считают, что РФ и Украине надо пойти на уступки ради урегулирования

Вашингтон считает, что Москва и Киев должны пойти на определенные уступки в процессе урегулирования конфликта. Такое заявление в ходе интервью для телеканала Fox News сделал специальный посланник президента США Кит Келлог.

«Очевидно, что с переговорами все будет не идеально. Так никогда не бывает, но будут некоторые уступки. Мы это прекрасно понимаем, но это важно, чтобы остановить боевые действия», — сказал американский чиновник.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, организовав встречу делегаций двух стран в Турции. По его словам, переговоры могли бы пройти 15 мая в Стамбуле.

В ответ советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк сообщил, что глава государства Владимир Зеленский готов лично прилететь в Турцию. Однако он желает говорить только с российским коллегой и не намерен обсуждать мир с другими представителями Москвы.

13 мая агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что на возможных переговорах РФ и Украины собираются присутствовать специальные посланники президента США Кит Келлог и Стивен Уиткофф. Американские чиновники планируют посетить Стамбул, но пока ограничатся только наблюдением за диалогом между Москвой и Киевом, сообщил телеканал CNN.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ раскрыли темы переговоров по Украине в Турции.