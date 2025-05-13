Зеленский заявил о поддержке Украины Китаем

Китай поддерживает предложение Украины о 30-дневном прекращении огня. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сообщается в Telegram-канале «РБК-Украина».

«Мы получили сигнал от китайской стороны, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина», — сообщил политик.

До этого телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал о совместном плане США, Евросоюза и Украины по урегулированию конфликта. По данным канала, план состоит из 22 пунктов, в числе которых есть 30-дневное прекращение огня. Кроме того, один из пунктов гласит, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО. Содержание других пунктов не раскрывается.

Отмечается, что этот план должен представить президенту РФ Владимиру Путину спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Когда это произойдет, не уточняется.

Зеленский, опираясь на этот план, настаивает, чтобы Россия немедленно прекратила огонь. В противном случае украинский президент не соглашается на проведение переговоров в Стамбуле 15 мая, которые предложил Путин.

Ранее эксперт раскрыл замысел ЕС, настаивающего на 30-дневном перемирии.