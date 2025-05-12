Эксперт раскрыл замысел ЕС, настаивающего на 30-дневном перемирии

Идея европейских политиков организовать 30-дневное перемирие на Украине не имеет отношения к миру. Это «шоу» предназначено для президента США Дональда Трампа, чтобы настроить его против Москвы. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Именно этой игрой, по его словам, обусловлена ультимативная форма обращения к России. Авторы инициативы о перемирии ожидают, что у Кремля не будет иного варианта, как отказаться от заведомо невыгодных для себя условий.

«Такая грубая форма направлена на то, чтобы не допустить этого согласия. И продемонстрировать Трампу, с учетом глубокого изучения его психологического профиля и особенностей, что Европа была едина в первую очередь не в своих инициативах, а в реализации его замысла. Украина согласилась, но в сухом остатке отказалась Россия», — пояснил Пинчук.

Лидеры ЕС 10 мая прибыли в Киев. В рамках встречи так называемой коалиции желающих они подтвердили поддержку Украины и пригрозили Москве ужесточением ограничений.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о бесполезности давления на Москву в вопросе украинского урегулирования.

По мнению представителя Кремля, Россию не «загнали в угол» угрозой новых санкций в случае отказа от предложения о 30-дневном перемирии. Он напомнил об инициативе президента Владимира Путина прекратить огонь на время празднования юбилея Победы.

Ранее в Британии заявили, что Трамп встал на сторону Путина.