Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл замысел ЕС, настаивающего на 30-дневном перемирии

Политолог Пинчук: инициатива ЕС о 30-дневно перемирии адресована Трампу
close
Freepik.com

Идея европейских политиков организовать 30-дневное перемирие на Украине не имеет отношения к миру. Это «шоу» предназначено для президента США Дональда Трампа, чтобы настроить его против Москвы. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Именно этой игрой, по его словам, обусловлена ультимативная форма обращения к России. Авторы инициативы о перемирии ожидают, что у Кремля не будет иного варианта, как отказаться от заведомо невыгодных для себя условий.

«Такая грубая форма направлена на то, чтобы не допустить этого согласия. И продемонстрировать Трампу, с учетом глубокого изучения его психологического профиля и особенностей, что Европа была едина в первую очередь не в своих инициативах, а в реализации его замысла. Украина согласилась, но в сухом остатке отказалась Россия», — пояснил Пинчук.

Лидеры ЕС 10 мая прибыли в Киев. В рамках встречи так называемой коалиции желающих они подтвердили поддержку Украины и пригрозили Москве ужесточением ограничений.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о бесполезности давления на Москву в вопросе украинского урегулирования.

По мнению представителя Кремля, Россию не «загнали в угол» угрозой новых санкций в случае отказа от предложения о 30-дневном перемирии. Он напомнил об инициативе президента Владимира Путина прекратить огонь на время празднования юбилея Победы.

Ранее в Британии заявили, что Трамп встал на сторону Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами