В Кремле прокомментировали возможность нового разговора Путина с Трампом

Песков: планов провести телефонный разговор Путина и Трампа пока нет

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящий момент не планируются. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В настоящий момент таких планов нет», — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в ближайшие два дня телефонный разговор с Трампом.

17 апреля помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность организации нового телефонного разговора между президентами двух стран. Однако стороны еще не достигли конкретных договоренностей.

В тот же день Юрий Ушаков пообщался с журналистом Павлом Зарубиным, который попросил его поделиться подробностями о подготовке возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Помощник главы государства отметил, что пока место и сроки проведения очных переговоров неизвестны. Но не исключено, что они могут состояться в столице Саудовской Аравии.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что вопрос визита Трампа в Турцию на российско-украинские переговоры пока не решен.