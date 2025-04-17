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Стало известно о подготовке нового телефонного разговора Путина и Трампа

Ушаков: идет диалог о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что идет диалог о новом телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова передает РИА Новости.

«Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре», — отметил Ушаков.

По его словам, пока каких-либо договоренностей не достигнуто.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в графике президента России Владимира Путина нет планов относительно переговоров с президентом США Дональдом Трампом по вопросу о моратории на удары по энергетике в рамках украинского конфликта.

14 апреля бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор говорил, что Россия не стремится захватить Европу, наступило время наладить с ней отношения.

Макгрегор также заявил о необходимости подписания мирного договора с Россией.

Ранее в США призвали Путина и Трампа «убрать» Зеленского.

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