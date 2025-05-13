В США сообщили, что обсуждают размещение европейских военных на Украине

США обсуждают размещение воинского контингента Великобритании, Франции, Германии и Польши на украинской территории к западу от Днепра. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

«Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках. Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта», — сказал он.

В ночном обращении 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что лидер Украины в Стамбуле может встретиться только с Путиным и ни с кем другим.

Ранее эксперт не исключил, что переговоры РФ и Украины в Турции будут результативными.