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Белоусов встретился с командующим Ливийской национальной армией

Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией
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РИА Новости

В Москве состоялась встреча между командующим Ливийской национальной армией, фельдмаршалом Халифой Хафтаром и министром обороны Российской Федерации, Андреем Белоусовым. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества между Ливией и Россией, сообщило главное командование ЛНА сообщило на своей официальной странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Согласно заявлению ливийских военных, «обсуждались актуальные события в регионе, а также пути укрепления военного сотрудничества и координации усилий по вопросам, представляющим взаимный интерес».

10 мая Андрей Белоусов также встретился с министром обороны Мали, корпусным генералом Садио Камарой. Глава российского ведомства подчеркнул, что военные ведомства обеих стран имеют обширную повестку для сотрудничества.

Кроме того, Белоусов и министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов утвердили план стратегического партнерства, рассчитанный до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Россия может перебросить военных из Сирии в Ливию.

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