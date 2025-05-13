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Путин призвал к человеческому отношению к покинувшим РФ компаниям

Путин: нужно по-человечески относиться к покинувшим РФ компаниям
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Нужно по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», его слова передает РИА Новости.

«‎Я попросил правительство поработать на этот счет, выработать определенные условия возврата. Мы, конечно, должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие три года. Разумеется, без этого тоже нельзя, надо по-человечески относиться», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что некоторые компании покидали Россию «со слезами».

На мероприятии Путин также заявил, что на него выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить свое возвращение в РФ.

18 марта этого года, говоря о возобновлении деятельности иностранных компаний в России, глава государства подчеркнул, что интересы отечественного бизнеса будут в приоритете.

До этого, 13 марта, российский лидер сказал, что Российская Федерация не будет давать специальных преференций западным компаниям, если они пожелают вернуться.

В этот же день депутат МО Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что в России необходимо ввести специальную маркировку, которая будет предупреждать потребителей о том, что тот или иной товар произведен вернувшимся на местный рынок западным брендом.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний.

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