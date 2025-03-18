Путин заявил о планах зарубежных компаний вернуться в Россию

Некоторые западные компании, ранее покинувшие российский рынок, планируют возобновить деятельность в стране, однако интересы отечественного бизнеса будут приоритетными. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), трансляция велась на сайте организации.

«Сейчас такие компании, которые ушли, собираются вернуться. Мы знаем об этом. Но наши предприятия, занявшие их место, находятся на разных этапах инвестиционного цикла. Кто-то уже завершил вложения и наладил производство, а кто-то только начинает проекты, разворачивая строительство даже при высокой ключевой ставке.

Мы не имеем права ставить под угрозу эти планы, сводить к нулю вложенные ресурсы и труд сотрудников. Для нас интересы российских компаний всегда будут первостепенными. Вопрос возвращения зарубежного бизнеса на рынок будем рассматривать с учетом этой позиции», — отметил Путин.

Путин принимает участие в работе ежегодного съезда РСПП. Основными темами станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов. Путин по завершении съезда проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию выступления российского президента.

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