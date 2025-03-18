Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о планах зарубежных компаний вернуться в Россию

Путин: некоторые ушедшие из России компании собираются вернуться

Некоторые западные компании, ранее покинувшие российский рынок, планируют возобновить деятельность в стране, однако интересы отечественного бизнеса будут приоритетными. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), трансляция велась на сайте организации.

«Сейчас такие компании, которые ушли, собираются вернуться. Мы знаем об этом. Но наши предприятия, занявшие их место, находятся на разных этапах инвестиционного цикла. Кто-то уже завершил вложения и наладил производство, а кто-то только начинает проекты, разворачивая строительство даже при высокой ключевой ставке.

Мы не имеем права ставить под угрозу эти планы, сводить к нулю вложенные ресурсы и труд сотрудников. Для нас интересы российских компаний всегда будут первостепенными. Вопрос возвращения зарубежного бизнеса на рынок будем рассматривать с учетом этой позиции», — отметил Путин.

Путин принимает участие в работе ежегодного съезда РСПП. Основными темами станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов. Путин по завершении съезда проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию выступления российского президента.

Ранее Путина удивило название объединения G7.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами