В России необходимо ввести специальную маркировку, которая будет предупреждать потребителей о том, что тот или иной товар произведен вернувшимся на местный рынок западным брендом. С таким предложением в Минпромторг обратился депутат МО Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT со ссылкой на копию документа.

Он напомнил, что в последнее время ушедшие из России в 2022 году западные бренды начали «молчаливо» возвращаться. Однако важно помнить, что во время «политического конформизма» России чем следовать обычным общечеловеческим ценностям.

«Фактически уходившие бренды деятельно участвовали в изоляции нашего народа и страны, надеясь на возникновение товарного дефицита и других бед», — заявил депутат.

По его мнению, исходя из этого, нужно ввести специальную маркировку товаров таких брендов, чтобы россияне знали, что они участвовали в торговой блокаде и попытке изолировать Россию. Как пример, Ветров привел надпись: «Данный бренд участвовал в незаконных санкционных ограничениях России!».

Напомним, до этого председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что на фоне потепления российско-американских отношений запрос на возвращение в Россию направили уже более 300 зарубежных компаний. Еще 20 компаний возобновили работу в 2023 году и 240 – в прошлом году.

Ранее в Госдуме предложили собирать взносы с желающих вернуться в Россию компаний.