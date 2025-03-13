Путин обозначил свою позицию по возвращению западных компаний в Россию

Россия не будет давать специальных преференций западным компаниям, если они пожелают вернуться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы никогда не закрывали двери и никого не изгоняли. Тем, кто хочет вернуться, говорим: «Добро пожаловать» или «Welcome» в любой момент. Однако, разумеется, будем учитывать реально сложившуюся на сегодня ситуацию», — заявил президент РФ.

13 марта депутат МО Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что в России необходимо ввести специальную маркировку, которая будет предупреждать потребителей о том, что тот или иной товар произведен вернувшимся на местный рынок западным брендом.

По прогнозам Kokoc Group, в 2025 году в РФ могут вернуться 350 зарубежных компаний, которые покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине. По мнению аналитиков, несмотря на свое отсутствие в России в течение почти трех лет, многие из этих компаний сохранили свое влияние. При этом эксперты не исключают, что некоторым брендам придется столкнуться с серьезными проблемами при возвращении на рынок РФ и заново привлекать внимание покупателей.

Ранее в ГД назвали «нереальным» возвращение иностранных компаний в замещенные отрасли.