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В МИД ФРГ назвали «важную дату» для завершения конфликта на Украине

Глава МИД Вадефуль: четверг будет важной датой для окончания конфликта на Украине
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Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предстоящий четверг, на который запланированы переговоры России и Украины в Турции, станет важной датой для возможного урегулирования конфликта. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Россия не должна оставлять там пустое место, Россия должна появиться, если она серьезно заинтересована в мире», — заявил Вадефуль.

По его словам, Россия должна сделать «решительный шаг вперед» и быть готовой сесть за стол переговоров. Он указал, что четверг станет «важной датой» с точки зрения потенциального завершения конфликта на Украине.

Глава МИД ФРГ также заявил, что вопрос о введении новых санкций против России будет зависеть от итогов мероприятия.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Германии заявили, что ждут от России согласия на прекращение огня перед переговорами в Турции.

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