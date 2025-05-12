В Германии ждут от России согласия на прекращение огня перед переговорами в Турции

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что президенту России Владимиру Путину необходимо рассмотреть возможность прекращения огня на Украине, прежде чем начинать переговоры в Турции. Его слова приводит Sky News.

«Было четко заявлено, что на начальном этапе будет перемирие. Украина к этому готова. Германия теперь ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам», — сказал Вадефуль.

Он также заявил, что России «нужно действовать», а если она этого не сделает, то будут «дальнейшие санкции». Политик добавил, что Соединенные Штаты также готовы ужесточить рестрикции.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Раде рассказали о тайных переговорах с Россией на протяжении СВО.