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США решат судьбу новых санкций против России по итогам переговоров в Стамбуле

Bloomberg: ЕС будет давить на США по вопросу санкций после переговоров в Стамбуле
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Европейские лидеры будут ждать итогов переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной, прежде чем давить на США по вопросу введения новых санкций против Москвы. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, по итогам переговоров американских и европейских чиновников в понедельник стало ясно, что Вашингтон намерен дождаться результата возможной встречи между Москвой и Киевом в Стамбуле, прежде чем принимать какие-либо решения по рестрикциям.

Как пишет Bloomberg, если президент Владимир Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, европейские лидеры призовут американского лидера Дональда Трампа ввести санкции.

В то же время источники указали, что США не дали четкого ответа, готовы ли они ввести новые рестрикции, и что планируют делать в случае отказа российского лидера от визита в Турцию.

До этого немецкая газета Handelsblatt писала, что очередной 17-й пакет санкций Евросоюза против России оказался «минимальным консенсусом», согласование жестких мер не будет обсуждаться в Брюсселе.

Ранее в США предрекли провал возможным переговорам в Стамбуле.

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