В Европе рассказали, что мешает Брюсселю принять жесткие санкции против России

Handelsblatt: ЕС не сможет принять жесткие меры против РФ в новом пакете санкций

Очередной 17-й пакет санкций Евросоюза против России оказался «минимальным консенсусом», согласование жестких мер не будет обсуждаться в Брюсселе. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

«17-й пакет санкций, который главы правительств объявили особенно жестким, в Брюсселе воспринимают скорее как минимальный консенсус», — говорится в сообщении издания.

В материале говорится, что в санкционный пакет не включили спорных инициатив, иначе Венгрия и Словакия ветировали бы их.

7 мая агентство Bloomberg сообщало, что ЕС намерен включить в 17-й пакет санкций компанию «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК. Агентство со ссылкой на документы Еврокомиссии, которые она направила на согласование странам Евросоюза, пишет, что 17-й санкционный пакет станет «упрощенным».

Ранее шесть стран Европы выразили готовность ввести новые санкции против России.