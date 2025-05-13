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Экс-депутат Рады оценил готовность Украины снять самозапрет на диалог с Путиным

Экс-депутат Рады Олейник: Киев признал самозапрет на переговоры с Путиным
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

В Киеве на официальном уровне признали, что сами себе запрещали вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Так бывший депутат Рады Владимир Олейник прокомментировал «Газете.Ru» заявление офиса украинского лидера Владимира Зеленского о готовности изменить запрет на диалог с РФ.

«Они признали, что решение, запрещающее вести переговоры с Владимиром Путиным, президентом России, было. И я помню время, когда даже сам Зеленский заявлял, что будет вести переговоры с другим президентом или другими представителями (России — прим. ред.)», — подчеркнул он.

Олейник напомнил, что в октябре 2024 года глава офиса Зеленского Андрей Ермак говорил, что этот запрет распространяется исключительно на Путина.

По словам бывшего депутата Рады, у Зеленского нет большого опыта дипломатических переговоров, поэтому украинский лидер рассматривает потенциальную встречу лидеров в Стамбуле как «конкурс капитанов КВН».

Отсутствие проработки каких-либо документов и соглашений перед возможной встречей лидеров в Стамбуле делает ее бессмысленной, считает Олейник.

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк 13 мая сообщил, что Украина готова внести корректировки в решение о запрете переговоров с Россией, если Путин приедет на переговоры в Стамбул.

Подоляк также отмечал, что Зеленский на переговорах в Стамбуле хочет встретиться только с президентом России Владимиром Путиным, отвергая встречи с другими представителями РФ.

При этом политолог Сергей Марков заявлял, что Кремль может выдвинуть ряд условий для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле, среди которых может быть обещание США вывести диалог сторон в конструктивное русло.

Ранее Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров в Стамбуле.

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