Мировое большинство нуждается в свержении украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку он и его кураторы в Евросоюзе не дают вернуть ситуацию в мирное русло. Об этом в беседе с News.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, большую роль в этом вопросе играет отношение Соединенных Штатов к Зеленскому, которое он охарактеризовал как «шаткую позицию». Ситуация усугубилась после успешного празднования Дня Победы в России, подчеркнул Карасин.

«Стало понятно, что мировое и глобальное большинство наелось уже этой конфронтацией и сейчас склонно все-таки к тому, чтобы вернуть всю ситуацию в мировых делах в нормальное русло, к чему не готов, к сожалению, Киев и его кураторы в Евросоюзе», — сказал Карасин.

В ходе своего обращения в ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Глава государства заявил, что диалог можно начать 15 мая.

В ответ Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии если РФ согласится на полное прекращение огня. В противном случае, как дал понять Зеленский, встреча российской и украинской делегации не состоится.

Ранее в Госдуме уличили Украину в попытке перехватить переговорную инициативу у России.