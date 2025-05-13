Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде раскрыли отношение мирового большинства к Зеленскому

Сенатор Карасин: мировое большинство нуждается в свержении Зеленского
close
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Мировое большинство нуждается в свержении украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку он и его кураторы в Евросоюзе не дают вернуть ситуацию в мирное русло. Об этом в беседе с News.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, большую роль в этом вопросе играет отношение Соединенных Штатов к Зеленскому, которое он охарактеризовал как «шаткую позицию». Ситуация усугубилась после успешного празднования Дня Победы в России, подчеркнул Карасин.

«Стало понятно, что мировое и глобальное большинство наелось уже этой конфронтацией и сейчас склонно все-таки к тому, чтобы вернуть всю ситуацию в мировых делах в нормальное русло, к чему не готов, к сожалению, Киев и его кураторы в Евросоюзе», — сказал Карасин.

В ходе своего обращения в ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Глава государства заявил, что диалог можно начать 15 мая.

В ответ Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии если РФ согласится на полное прекращение огня. В противном случае, как дал понять Зеленский, встреча российской и украинской делегации не состоится.

Ранее в Госдуме уличили Украину в попытке перехватить переговорную инициативу у России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами