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В Госдуме уличили Украину в попытке перехватить переговорную инициативу у России

Депутат Слуцкий: Зеленскому и приспешникам нужно ответить на инициативу Путина
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Petrov Sergey/Global Look Press

Чтобы достигнуть какого-либо результата по урегулированию конфликта на Украине, стороны должны сесть за стол переговоров, но от Киева не следует внятной реакции на предложение президента Владимира Путина кроме «клоунады» Владимира Зеленского. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, любые конфликты заканчиваются переговорами, но, чтобы найти результат, за стол переговоров нужно сесть без предварительных условий, как и предложил президент России. Депутат выразил уверенность, что это может стать моментом истины.

«Пока, к сожалению, внятной реакции с украинской стороны, кроме клоунады Зеленского, мы не видели. А счет идет на часы, максимум на дни. До 15 мая остается очень немного времени», — сказал Слуцкий.

Он указал, что Киев пытается «перехватить переговорную инициативу» в расчете на западную публику, в связи с чем реальной реакции на предложения России нет. Если у Владимира Зеленского и «его приспешников» остался здравый смысл, они должны «максимально серьезно» отнестись к предложению Путина, считает политик.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Европе заявили, что встреча в Стамбуле не будет иметь смысла при одном условии.

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Переговоры о мире на Украине
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