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Песков высказался об участии Европы в переговорном процессе по Украине

Песков: Европа не может претендовать на непредвзятый подход к переговорам
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Алексей Майшев/РИА Новости

Европа занимает сторону Украины в конфликте с Россией, поэтому она не может претендовать на «непредвзятый» подход в переговорном процессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Если говорить в целом об участии Европы в рамочном переговорном процессе, поскольку Европа целиком и полностью занимает украинскую сторону, она не может претендовать на непредвзятый подход. Ее подход провоенный, и резко контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о желании Европы присутствовать на переговорах в Стамбуле.

Во время своего ночного выступления 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году. По словам российского лидера, диалог может начаться без предварительных условий 15 мая.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным, но при условии полного прекращения огня. В противном случае, как дал понять украинский лидер, встреча не состоится.

Похожее мнение выразили и европейские союзники Киева. 11 мая глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны Европы хотели бы принять участие в переговорах РФ и Украины в Стамбуле 15 мая, однако перед этим необходимо достичь перемирия.

Ранее Песков отказался раскрывать состав делегации России для переговоров в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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