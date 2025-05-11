Во Франции прокомментировали предложение Путина по Украине

Барро: Европа рассчитывает оказаться за столом переговоров по Украине в Стамбуле

Страны Европы хотели бы присутствовать на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле, но лишь в случае заключения перемирия. Об этом в эфире радио France Inter заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Конечно же, при условии, что будет предварительно достигнуто перемирие», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.