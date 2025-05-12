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Песков не раскрыл состав делегации России для переговоров в Стамбуле

Песков: Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что ему нечего добавить по вопросу состава российской делегации на предстоящих переговорах с Украиной в Стамбуле.

По его словам, после проведения праздничных мероприятий на День Победы президент России Владимир Путин выступил с заявлением, где четко и недвусмысленно изложил свою позицию по вопросу возобновления прямых переговоров с Киевом без «всяких предварительных условий».

«Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что американский лидер Дональд Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского «незамедлительно принять участие в предложенной нами встрече». Он отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать все возможное для организации переговорного процесса.

«Это все, что я могу по этому сюжету на сегодня сказать», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он подчеркнул, что российская сторона настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.

Ранее в МИД Турции предрекли скорый компромисс России и Украины по переговорам.

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Переговоры о мире на Украине
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