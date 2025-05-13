В Кремле ответили на вопрос насчет российской делегации в Стамбуле

Состав российской делегации в Стамбуле станет известен после того, как примет решение президент России Владимир Путин. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, как только президент посчитает это нужным, мы объявим», — заявил Песков.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского «еще манипуляторка не выросла», чтобы ставить России ультиматумы.

В ходе своего обращения в ночь на 11 мая Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Глава государства заявил, что диалог можно начать 15 мая.

В ответ Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при условии если РФ согласится на полное прекращение огня. В противном случае, как дал понять Зеленский, встреча российской и украинской делегации не состоится.

Ранее в Госдуме призвали Зеленского провериться у сурдолога после его ультиматума Путину.