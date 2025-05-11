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В Госдуме призвали Зеленского провериться у сурдолога после его ультиматума Путину

Депутат Шеремет: Зеленскому надо внимательно изучить выступление Путина
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РИА Новости/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит внимательно пересмотреть выступление президента РФ Владимира Путина о переговорах по урегулированию конфликта и при необходимости «провериться у врача-сурдолога». Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Зеленский, видимо, невнимательно смотрел выступление президента России. Советую ему еще раз пересмотреть и вникнуть в суть фразы, что переговоры должны начаться без каких-либо предварительных условий», — отметил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что Россия «не купится» на различного рода политические хитрости, связанные с урегулированием конфликта. Он отметил, что РФ видит, что Зеленский и его «западные хозяева» явно заинтересованы в продолжении боевых действий. По мнению Шеремета, им нужны «политические качели», чтобы восполнить ряды украинской армии и переформировать силы на линии фронта.

В ходе своего выступления в ночь на 11 мая Владимир Путин призвал Киев к прямым переговорам в Стамбуле. По его мнению, они могут пройти 15 мая без каких-либо предварительных условий.

В ответ на это предложение российского лидера Зеленский выдвинул ультиматум. Он заявил, что «Украина готова встречаться», но при условии полного прекращения огня. По словам украинского президента, Киев ожидает от РФ прекращения боевых действий с понедельника, 12 мая.

Ранее в Совфеде заявили о страхе Зеленского перед дальнейшим продвижением ВС РФ.

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