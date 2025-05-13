В Госдуме словами «манипуляторка не выросла» ответили на ультиматум Зеленского Путину

Депутат Картаполов: Зеленский не в том положении, чтобы ставить ультиматумы

У президента Украины Владимира Зеленского «еще манипуляторка не выросла», чтобы ставить России ультиматумы. Таким мнением поделился председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Telegram-каналом SHOT.

«Шар на их стороне. Но никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания ни к чему не приведут до тех пор, пока они [украинские власти] не осознают то, что происходит на земле», — высказался Картаполов, комментируя реакцию Зеленского на предложение президента РФ Владимира Путина провести переговоры в Стамбуле 15 мая.

Он отметил, что только за минувшие сутки Вооруженные силы РФ совершили успешные наступательные действия на 116 направлениях в зоне спецоперации и взяли под контроль один населенный пункт.

Картаполов добавил, что если украинские власти не хотят говорить на языке переговоров, то Москва предложит им другой язык, который они лучше понимают, а именно «язык русского штыка».

До этого депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Зеленский ищет повод для срыва мирных переговоров в Стамбуле. Он выразил уверенность, что своими ультимативными заявлениями президент Украины хочет утвердиться, придать себе вес и легитимность за счет авторитета Путина.

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