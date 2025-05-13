Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог допустила провокации со стороны украинской делегации в Стамбуле

Политолог Давидян: Киев может попытаться спровоцировать делегацию РФ в Стамбуле
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян в беседе с РИАМО прокомментировала возможные переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле. Она допустила, что со стороны Киева возможны провокации.

«Кто знает, может быть, среди таких выходок будет попытка организовать перевод с русского языка на украинский, просьба называть Владимира Зеленского «Володимиром» и говорить «в Украине» вместо «на Украине». С шоуменами договариваться сложно, особенно с украинскими», — сказала эксперт.

Что касается личной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, для нее необходима соответствующая дипломатическая подготовка, которую нереально обеспечить в столь сжатые сроки, добавила Давидян.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что основная их цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк позднее заявил, что Зеленский на переговорах в Стамбуле желает встретиться только с Путиным, отвергая контакты с другими представителями РФ.

Ранее на Западе раскрыли, что задумал Зеленский.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами