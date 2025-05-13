Политолог допустила провокации со стороны украинской делегации в Стамбуле

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ирина Давидян в беседе с РИАМО прокомментировала возможные переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле. Она допустила, что со стороны Киева возможны провокации.

«Кто знает, может быть, среди таких выходок будет попытка организовать перевод с русского языка на украинский, просьба называть Владимира Зеленского «Володимиром» и говорить «в Украине» вместо «на Украине». С шоуменами договариваться сложно, особенно с украинскими», — сказала эксперт.

Что касается личной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, для нее необходима соответствующая дипломатическая подготовка, которую нереально обеспечить в столь сжатые сроки, добавила Давидян.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что основная их цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк позднее заявил, что Зеленский на переговорах в Стамбуле желает встретиться только с Путиным, отвергая контакты с другими представителями РФ.

Ранее на Западе раскрыли, что задумал Зеленский.