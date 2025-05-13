Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин планирует переговоры с премьером Малайзии

Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии 14 мая
close
Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Москве 14 мая проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который намерен посетить РФ с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Планируется предметно обсудить ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества, наметить шаги по дальнейшему углублению взаимодействия, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — отметили в Кремле.

Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле готов встретиться только с Владимиром Путиным, отвергая встречи с другими представителями Российской Федерации.

До этого политолог Сергей Марков заявлял, что Кремль может выдвинуть ряд условий для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле, среди которых может быть обещание США вывести диалог сторон в конструктивное русло.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами