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Уиткофф назвал главные темы предстоящих переговоров по Украине

Уиткофф: вопрос о территориях Украины станет одной из главных тем переговоров
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС, а также доступ Украины к Днепру и Черному морю станут главными темами на переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Breitbart.

«Основные проблемы связаны с пятью регионами. Россия контролирует — в подавляющем большинстве — два из этих регионов», — подчеркнул он.

По словам Уиткоффа, Запорожская атомная электростанция является «своего рода жемчужиной в короне» из-за того, сколько электроэнергии она может производить, и в настоящее время остается «важной частью обсуждения» урегулирования. Кроме того, он отметил значимость вопроса о выходе Украины к Черному морю, который позволил бы ей получить доступ к мировому океану.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое РФ на переговоры с Украиной. Он подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».

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Переговоры о мире на Украине
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