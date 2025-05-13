В Турции прокомментировали планы Трампа приехать в Стамбул 15 мая

РИА Новости: Турция не располагает данными о приезде Трампа в Стамбул 15 мая

Турция не располагает данными о приезде президента США Дональда Трампа на возможные российско-украинские переговоры в Стамбул 15 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий диписточник.

«Таких данных нет, лучше запросить американскую сторону о планах президента США», — сказал собеседник агентства.

Диписточник добавил, что Анкара рассчитывает на то, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле все-таки состоятся.

Накануне Трамп допустил, что может прилететь в Стамбул для участия в переговорах РФ и Украины, посвященных урегулированию конфликта. Однако он добавил, что его визит в Турцию состоится в случае, «если это будет полезно» для заключения мирной сделки.

Во время ночного выступления 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

В ответ на это Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать Путина в назначенном месте в назначенный день, только если Россия согласится на полное прекращение огня.

Ранее в Совфеде оценили перспективы участия США в урегулировании конфликта на Украине.