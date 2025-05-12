В Совфеде оценили перспективы участия США в урегулировании конфликта на Украине

Вашингтон со временем может переложить бремя по разрешению конфликта на Украине на европейских союзников. Таким мнением поделился вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что на данный момент США стараются выполнить предвыборные обещания президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Сенатор подчеркнул, что администрация нового главы Белого дома занимается этим вопросом с первых дней президентства Трампа, однако по прошествии 100 дней видно, что существуют риски выхода американцев из переговоров.

«Мы видим в этой позиции неоднократные риски разворота и, с моей точки зрения, общее непонимание того, что хотели бы в этой ситуации получить американцы, кроме немедленного выполнения предвыборных обещаний Трампа», — высказался Косачев.

По его мнению, у США сейчас не все получается, в связи с этим они могут поддержать и ту, и другую сторону конфликта, «лишь бы из этой ситуации побыстрее выскочить самим» и переложить ответственность за установление мира на европейцев.

11 мая Дональд Трамп в соцсети Truth Social потребовал от Украины немедленно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая.

Он подчеркнул, что российский лидер не хочет заключать соглашение о 30-дневном прекращении огня, на котором настаивает Киев и его европейские союзники, а хочет встретиться в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение «кровавой бойни». Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на это немедленно.

Ранее Зеленский заявил, что будет ждать Путина в четверг в Турции при одном условии.