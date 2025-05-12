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Эрдоган выразил надежду, что подготовка к переговорам по Украине не будет напрасной

Эрдоган надеется, что усилия по планирующимся переговорам «не будут потрачены зря»
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Michael Varaklas/AP

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что усилия по планирующимся переговорам по Украине в Стамбуле «не будут потрачены зря». Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что стороны были близки к заключению мира в 2022 году, но вмешались «бароны войны».

«РФ, Украина и США согласны в необходимости проведения переговоров. Как единственная страна, завоевавшая доверие всех сторон, мы вновь готовы внести свой вклад в эти переговоры и будем рады принять их у себя», — сказал Эрдоган.

В понедельник президент Турции созвонился со своим украинским коллегой по вопросу проведения переговоров в Стамбуле. Раскрывать подробности диалога он не стал. Он добавил, что поддерживает решение президента США Дональда Трампа «разрешать горячие конфликты путем диалога и дипломатии».

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эрдоган назвал всеобъемлющими переговоры с Путиным по Украине.

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