Эрдоган провел переговоры с Зеленским

Эрдоган сообщил, что провел переговоры с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 12 мая. Об этом пишет РИА Новости.

«Некоторое время назад провели переговоры с господином [Владимиром] Зеленским, президентом Украины», — отметил он.

Эрдоган не раскрыл подробности переговоров, но добавил, что поддерживает стремление президента США Дональда Трампа «разрешать горячие конфликты путем диалога и дипломатии».

В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста главы Белого дома Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».