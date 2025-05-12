Экс-нардеп рассказал, чем обернутся переговоры для Зеленского

Любое мирное соглашение для Украины обернется «приговором» ее лидеру Владимиру Зеленскому, поскольку он не понимает, что делать со страной, которая выходит из «режима войны». Об этом «Газете.Ru» заявил бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Любое мирное соглашение обернется для Зеленского приговором. Зеленскому абсолютно понятно, как контролировать государство в условиях войны. Все работает в режиме «люди в обмен на вооружение и финансы». Он мобилизует население и отправляет их на фронт, ему за это платят деньги и обеспечивают его вооружением. А что делать со страной, которая выходит из режима войны, у него понимания нет», — сказал Килинкаров.

По его словам, мирное урегулирование запустит процессы, которые Зеленскому не нужны. Экс-нардеп выразил уверенность, что конфликт будет продолжаться даже на фоне попыток сесть за стол переговоров.

Килинкаров также не исключил, что на украинского лидера могут оказать давление США, где в отношении Киева «заготовлено два санкционных пакета — большой, включающий 249 человек, и малый на 74 человека». У Вашингтона есть рычаги давления, но пока они их не применяют, указал политик.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее Китай поприветствовал инициативу Путина о переговорах с Украиной.