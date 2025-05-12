Китай поприветствовал инициативу Путина о переговорах с Украиной

МИД Китая поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле

Китай поддерживает все усилия, направленные на заключение мира и урегулирование конфликта на Украине. Так представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.

Дипломат поприветствовал усилия, направленные на достижение мира, и выразил надежду, что все стороны продолжат диалог с «целью заключения справедливого, прочного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения». Он подчеркнул, что только такое развитие событий приведет к урегулированию конфликта на Украине.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».